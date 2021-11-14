شاهد .. فنانة مصرية شهيرة ..تخرج عن صمتها وتفجر اعترافات نارية : خالد يوسف أخذني شقته وصور معي فيديو خادش بدون علمي وسربه .. لن تتخيل من هي?

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة ..تخرج عن صمتها وتفجر اعترافات نارية : خالد يوسف أخذني شقته وصور معي فيديو خادش بدون علمي وسربه .. لن تتخيل من هي? والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

مجددا اعادت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة يوتيوب، نشر مقطع فيديو فاضح يجمع المخرج المصري خالد يوسف ومواطنته سيدة الأعمال منى الغضبان.

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وادى نشر الفيديو الى تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، اعترافات صادمة لسيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، حول مشاهدها الجنسية مع المخرج خالد يوسف.



وتطرق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الى المحاكمة التي خضعت لها منى الغضبان في وقت سابق، بهذا الخصوص، وما تبعها من انتقادات شديدة ضدها. وكانت قد عُرضت سيدة الأعمال المصرية،

أواخر العام الماضي على محكمة مدينة نصر، بعد القبض عليها، بتهمة الظهور في فيديو إباحي جديد لمواطنها المخرج السينمائي الشهير خالد يوسف.

وقرر قاضي المعارضات بالمحكمة حينها، تجديد حبس منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأصيبت سيدة الأعمال منى الغضبان، بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل يوم واحد من قرار تجديد حبسها.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، حول واقعة ظهورها في فيديو جنسي مع المخرج خالد يوسف.

وبمواجهة المتهمة بالفيديو الإباحي اعترفت بأنها هي التي بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وأضافت أن المخرج خالد يوسف وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.78463418