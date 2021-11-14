شاهد .. وصية صادمة وغريبة: هذا ما طلبت أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها ؟ لن تتوقع ما هو!

انت الان تتابع خبر وصية صادمة وغريبة: هذا ما طلبت أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها ؟ لن تتوقع ما هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، ورغم هذا الإجماع فوقوعه لا يزال حدثا مزلزلا ثقيل الوطأة على كل النفوس، وعندما يكون المتوفى تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه في موته تكون أكبر بكثير،

19238249

ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم الشهير التي كانت مليئة بالصخب انتهت فجأة وعاد إلى التراب كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء.



وخلال التقرير التالي نرصد وصايا الفنانة أم كلثوم مع حراس المقابر :

في لقاء سابق قدّم الإعلامي محمود سعد، حلقة خاصة عن الفنانة أم كلثوم، من داخل قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس كوكب الشرق، حيث أوضح خلال التقرير أن أم كلثوم،

كانت قد اشترت مقبرة في منطقة البساتين، دُفنت فيها والدتها، ولم يدفن فيها أحد معها، ولكن قبيل وفاة كوكب الشرق”أم كلثوم”، طلبت من عبد الرحمن حارس المقابر ويوسف الذي يقوم بأعمال الدفن، بأنه حال وفاتها يقومون بدفنها بجوار والدتها، ولا يدفنون معهم أحدًا , قائلا:



"قالتله لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين متفتحهاش علينا تاني أبدًا"يذكر أن أم كلثوم مطربة مصرية، بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 إنتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926،

كانت نقطة إنطلاقها عندما تعرفت على الشاعر (أحمد رامي) ثم الملحن (محمد القصبجي) لتصدر عام 1928 مونولوج (إن كنت أسامح وأنسى الآسية) والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم (أولاد الذوات) عام 1932، ثم إلتحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة .



شاركت أم كلثوم في عدة أفلام في الثلاثينيات والأربعينيات كان آخرها فيلم (فاطمة) عام 1947، لتتفرغ بعدها للغناء فقط، وبعد ثورة يوليو عام 1952، تم تكوين اللجنة الموسيقية العليا والتي كانت هي من أعضائها بجانب رياض السنباطي و الموسيقار محمد عبد الوهاب، تعتبر الستينيات من أبرز الفترات الفنية لأم كلثوم حيث أصدرت العديد من الأغنيات الناجحة منها (إنت عمري، الأطلال)،

وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية بعد نكسة 1967 منها أغنية (أصبح عندي الآن بندقية)، ليبدأ إنتاجها الفني في التناقص في فترة السبعينيات بسبب معاناتها من إلتهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وافتها المنية يوم 3 فبراير عام 1975، من أبرز أغنياتها (للصبر حدود، حب إيه، ألف ليلة وليلة).19238249