شاهد .. تنبؤات ميشال حايك المرعبة تُصيب من جديد وتتحقق في هذه الدولة العربية | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر تنبؤات ميشال حايك المرعبة تُصيب من جديد وتتحقق في هذه الدولة العربية | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أسابيع قليلة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لميشال حايك حيث توقع حينها أن حزب النهضة يواجه خطرًا في تونس.

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وسبق أن مر حزب النهضة بمرحلة متوترة حيث اقتحم محتجون مقراتها محملينها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد في تحركات وصفت بالأعنف ضد حركة النهضة منذ 2011.

ميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

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