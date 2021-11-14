شاهد .. لن تصدق كيف كان شكلها في سن المراهقة.. صورة قديمة للراقصة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي...اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف كان شكلها في سن المراهقة.. صورة قديمة للراقصة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة قديمة للراقصة المصرية "فيفي عبده"، عندما كانت في مرحلة المراهقة، وكان يبلغ عمرها 16 عام، حيث اظهرت الصور تغير كبير في شكل فيفي عبده، وتأثر ملامح وجهها بمرور الزمن.

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وبحسب تعليقات المتابعين، فقد اختلفت الآراء حول إطلالة فيفي بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت فلم تكن ملفتة وهي فتاة مراهقة.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية “مسلسل مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

و“مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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