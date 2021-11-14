شاهد .. بكل وقاحة.. وبدون خجل مودل جيحي أجرت عملية تكبير لصدرها وبرزته دون ملابس لتصبح اكثر أثارة للسعوديين !

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. وبدون خجل مودل جيحي أجرت عملية تكبير لصدرها وبرزته دون ملابس لتصبح اكثر أثارة للسعوديين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لفتت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ الأنظار مؤخرا بسبب التغييرات التي جرت على جسدها والذي أظهر بشكل واضح خضوعها لعمليات تجميل وتكبير لصدرها .

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حتى تزداد اعداد المشاهدة على حساباتها على مواقع التواصل، وخاصة انها تعرض جسدها بشكل لافت في جميع اطلالاتها.

وأشار البعض ان نجد او ما تعرف بمودل جيجي، لم تكن تمتلك كافة المواصفات الجمالية التي تمتلكها اليوم، اذ اصبحت مفاتنها أكبر وأكثر اثارة، وهذا ما تسعى اليه العارضة السعودية، اذا انها تكشف عن صدرها بشكل دائم للمتابعين،

كما تنشر صورها وهي عارية تماما وبوضعيات خادشة في السرير او حوض الاستحمام، ولا تهتم بالانتقادات التي تتعرض لها.

يذكر ان باربي نجد قد ظهرت مؤخراً بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام وهي متمددة على بطنها على البحر، وترتدي المايوه، لتكشف للمتابعين عن مؤخرتها، بحجة استعراض الشامة عليها،

وكانت طريقتها باستعراض عوراتها فاضحة جداً، وبدت نصف عارية، ما جعل المتابعون يطالبونها بحذف مقطع الفيديو.51805587