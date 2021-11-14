اتفرج – دنيا بطمة تظهر من غير فلتر بصورة جديدة لها

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة تظهر من غير فلتر بصورة جديدة لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في صورة لها من غير فلتر مما أثارت ضجة واسعة بين الجمهور.

حيث كشف البعض أنَّ السبب وراء صدمتهم من صورة دنيا بطمة هو ضخامة خصرها، إذ اعتاد الجمهور أن يراها نحيفةً، كما كان وجهها مليء بمساحيق التجميل، بعكس ما ظهر في الصورة.

و كانت الصورة نشرتها على انستجرام بدأت بها يومها، وألقت على متابعيها الصباح وبجوارها حقيبة سفر، حيث تمنّى لها الجمهور رحلة سعيدة من دون أن تحدد وجهتها.



ويبدو أنّ دنيا بطمة أرادت الرد على من تداولوا الصورة وتحدثوا عن ضخامة خصرها، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في “انستغرام” ارتدت فيه القفطان المغربي وربطت حزاماً حول خصرها، وتمايلت على أغنية “مال حبيبي ماجاش”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

و تعرضت دنيا بطمة لحملة انتقادات كبيرة بسبب إطلالتها التي تظهر بها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.

و لم تكن تلك الإطلالة الأولى التي تثير الجدل للفنانة دنيا بطمة فقد تعرضت كثيراً مؤخراً للعديد من الانتقادات ووصف اختيارها للملابس باختيارات “المراهقة”.

وحرصت الفنانة المثيرة للجدل على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطالها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.