اتفرج – انتقادات ضد الهام شاهين بسبب مسرحية المومس

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات ضد الهام شاهين بسبب مسرحية المومس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن نيتها تقديم مسرحية “المومس الفاضلة” للأديب الفرنسي جان بول سارتر، على أن تتولى إخراجها الفنانة سميحة أيوب.

كما تقدم نائب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة بسبب المسرحية، التي اعتبرها بمثابة “فن إباحي” لا يناسب عادات وقيم المجتمع.

وأكد النائب المصري على أن: “طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما غير مناسبة” .

وأشار إلى أنه “ليس معنى أن هذه الرواية لكاتب كبير أنها تتناسب مع ثقافة المجتمع المصري، ففي الوقت الذي تحرص الدولة المصرية على بناء الإنسان المصري من خلال محاربة الأعمال المبتذلة، فمثل هذه الأعمال يكون لها مردود سلبي على المجتمع، وليس كل الاقتباس من الأدب الغربي يتماشى مع ثقافتنا، ويجب إعادة النظر في هذه الأعمال، مع الأخذ بالأسباب ضرورة فتح آفاق جديدة للإبداع وتشجيع الكتاب المصريين لتناول مواضيع هادفة من داخل المجتمع المصري”.

واستوحي الكاتب الفرنسي رواية “المومس الفاضلة” خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاعه على تفاصيل قضية شهيرة للعنصرية ضد السود، وهي “قضية سكوتسبورو”، التي تم اتهام 9 من المراهقين السود الذين تصادف وجودهم ضمن ركاب أحد القطارات، بالاعتداء على فتاتين عاهرتين من البيض، وتم إنزالهم في منتصف الرحلة والقبض عليهم في مقاطعة “سكوتسبورو”.

بينما ردت الفنانة إلهام شاهين، على الجدل المثار حول مسرحية “المومس الفاضلة” التي أعلنت عن خوض بطولتها خلال تواجدها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وذلك بعدما تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن المسرحية.

ونشرت شاهين، صورة نادرة جمعت الرئيس جمال عبد الناصر مع الكاتب جان بول سارتر، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: “جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي.. وكاتب مسرحي وروائي، وناقد أدبي، وعندما جاء في زيارة لمصر في فترة الستينات استقبله الرئيس جمال عبد الناصر، وكان سارتر معه صديقته الكاتبة سيمون دي بوفوار”.