شاهد .. بإطلالة نوووية.. جورجينا تفضح رونالدو بابراز اعضائها المحظورة دون ملابس والمدريديون يعلقون .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة نوووية.. جورجينا تفضح رونالدو بابراز اعضائها المحظورة دون ملابس والمدريديون يعلقون .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لعارضة الأزياء العالمية ​جورجينا رودريغز، حبيبة كريستيانو رونالدو بدون ملابس وترتدي فقط البكيني الأسود الذي برز عوراتها بشكل واضح، وتجلس بوضعيات مثيرة، وأشار البعض ان هذه الاطلالات تعتبر فضيحة بالنسبة للاعب المشهور، ورجح البعض ان والدة رونالدو ترفض تزويج ابنها من جورجينا بسبب ظهورها الجريئ والمبالغ فيه، وتفاعل المشجعون المدريديون وخاصة الجمهور العربي مع صور جورجينا وأشادوا بجمالها وسحر اطلالتها، مؤكدين انها كانت بمثابة الحظ لرونالدو عندما كان يلعب مع ريال مدريد.

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كما انتشرت صورة لجورجينا وهي ترتدي "بيبي دول" أبيض اللون، بكامل اناقتها، مرتدية مجوهراتها، وعلق المتابعون على الصورة انها "أنها ليلة رونالدو"، وتمنوا لها حياة مليئة بالسعادة والحب.

يذكر ان نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، كان قد صرح في احد مقابلاته انه يفضل ممارسة الحميمية مع جورجينا أكثر من تحقيق الأهداف، وذلك بعد ان خيره المراسل بين ممارسة الحميمية مع حبيبته جورجينا رودريغز وبين تحقيقه الهدف 700 في مسيرته، ليختار كريستيانو الاحتمال الاول، وأكد الشعور الذي يراوده بقربها أجمل من تحقيق أي هدف كروي.

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