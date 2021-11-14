شاهد .. اتفرج كما لم نعهدها من قبل : إطلالة جريئة وساحرة للفنانه [مايا دياب ] تخطف الأنظار باللون الأبيض ( صورة )

انت الان تتابع خبر اتفرج كما لم نعهدها من قبل : إطلالة جريئة وساحرة للفنانه [مايا دياب ] تخطف الأنظار باللون الأبيض ( صورة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تألقت مايا دياب بإطلالة جريئة وساحرة كما لم نعهدها من قبل وتفصيلا الفنانة اللبنانية مايا دياب.

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ونشرت المطربة صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت بها بإطلالة على غير عادتها.

ولفتت مايا دياب الأنظار الأنظار، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة جريئة ملفتة، حيث ارتدت بدى كت باللون الأبيض مع بنطال ليجن بنفس اللون، وانتعلت حذاء أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها،

حيث يذكر أن أحدث أعمال مايا دياب مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

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