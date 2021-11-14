اتفرج – صورة جديدة للفنان أيمن زيدان يظهر فيها وهو متعب

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة للفنان أيمن زيدان يظهر فيها وهو متعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان السوري أيمن زيدان في اخر صورة لها حيث ظهرت ملامح كبر السن على الفنان السوري مما أثار قلق المتابعين حول صحته.

و كان الفنان السوري أيمن زيدان في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت على ملامحه كبر السن، وهو ما أثار الكثير من الجدل والقلق من متابعي ومحبي الفنان أيمن زيدان حول حالته الصحية .



فالكثير منهم من قال بأنه يعاني من أزمة صحية ظاهرة على ملامح وجه، حيث أرجع الكثير منهم أن سبب الحزن البادئ على ملامحه سببه وفاة أبن أيمن زيدان، فهذه هي حالة الهم والحزن الذي ظهرت على ملامحه كثيرًا.

حيث جاءت التعليقات ما بين الاستغراب من ظهور الفنان أيمن زيدان بهذه الحالة وما بين الدعاء له بالصحة والعافية، فقال أحدهم : ” من الهم والحزن … عشان كذا قالوا لاتحزن الحزن اثر سلبي على الانسان الله يبدل حالة لأحسن حال “، وكتب أخر معلقًا : ” الله يعينه من مات اولده تغير”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر بها الفنان أيمن زيدان بعد وفاة أبنه، ولكن بملامح حزينة صادمة تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري القدير أيمن زيدان في أخر ظهور له.

مما شكلت الصور و صدمة لجمهور ومحبي أيمن زيدان في الوطن العربي فمنهم الذي لم يتمكن من التعرف على الفنان ليس بسبب علامات التقدم بالعمر بل بسبب علامات الحزن الواضحة على وجهه والتي أنهكته بطريقة كبيرة وقاسية.

و توقع الجمهور انه بسبب الصدمة التي تعرض لها بوفاة ابنه نوار عن عمر ناهز 19 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان، وجاء هذا التخمين بسبب الكلمات الأخيرة المؤثرة التي كتبها الفنان القدير في الذكرى السنوية لوفاة ابنه.