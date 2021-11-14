شاهد .. لعنة الفنانة حنان ترك طاردت 2 من أزواجها.. أحدهما انتحر والآخر تورط بالشذوذ ومات في السجن.!! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر لعنة الفنانة حنان ترك طاردت 2 من أزواجها.. أحدهما انتحر والآخر تورط بالشذوذ ومات في السجن.!! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مشوار فني طويل وثري، قدمته الفنانة حنان ترك قبل اعتزالها، امتد لمدة 33 عامًا، بدأته في سن الرابعة من خلال فيلم "ناس تجنن" عام 1980، وأنهته بمكالمة هاتفية لبرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان.

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حنان ترك التي أعطت للفن الكثير، قبل الاعتزال، أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا للأطفال، فشاركت في عديد من الأعمال الكرتونية بالدوبلاج، كما أصدرت مشروع مجلة للأطفال تحمل اسم "نونة".ويبدو أن نصيب "حنان" من اسمها ليس بالقليل، فالفنانة المعتزلة محبة الأطفال التي قدمت "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي" ومجلة "نونة" وغيرها من الأعمال، لم تكتفِ مثل بعض الفنانات بإنجاب طفل واحد أو اثنين على أقصى تقدير، بسبب الانشغال بالفن أو بسبب وجهة نظر خاصة لها بالطبع الاحترام، ولكن حنان ترك أنجبت 5 أخوة من أكثر من زيجة مختلفة.

وعلى الرغم من تعدد زيجاتها واختلاف آباء أولادها، إلا أنها تعيش معهم جميعًا حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آدم نجل حنان صورة عائلية جمعته بأخوته ووالدته وزوجها، واصفًا إياها بالملاك وبأنها أفضل أم في العالم، وتمنى لها عيد ميلاد سعيد.

وفيما يلي نرصد قصة زواج حنان ترك 5 مرات وإنجاب 5 أطفال على مراحل مختلفة من وقت التمثيل وحتى بعد الاعتزال.

أيمن السويدي

ارتبطت الفنانة حنان ترك، بزيجة مع رجل الأعمال أيمن السويدي، لم تدم طويلا، حيث انفصلا بعد شهر تقريبًا، وبعدها انتحر في الحادث الشهير، إثر إطلاق النار على زوجته المطربة ذكرى وانتحر بنفس السلاح، ولم ترزق منه حنان بأي أطفال.

هادي الباجوري

زيجة سريعة أيضًا في حياة حنان ترك، وهي مع المخرج هادي الباجوري، وكسابقتها لم تدم أكثر من شهر ولم ترزق منه بأطفال.

خالد خطاب

الزيجة الثالثة في حياة حنان ترك، استمرت لعدة سنوات، وأنجبت خلالها نجليها "يوسف" و"آدم"، وبعد عدة خلافات نشبت بين الطرفين، انفصلا بعد وقوع الطلاق بينهما ثلاثة مرات وتم القبض عليه بعد ذلك بتهمة ممارسة الشذوذ وتعاطي المواد المخدرة ومات في السجن ولم يعلم أحد بوفاته إلا بعد أشهر.

محمد يحيى

الزيجة الأكثر غموضًا في حياة حنان ترك، حيث تمت سرًا وأنجبت من زوجها ابنها "محمد" وانفصلا دون أي تفاصيل عن الارتباط والانفصال.

محمود مالك

لا تزال حنان ترك متزوجة من محمود مالك، واعتزلت الفن أثناء زواجها منه أيضًا، كما أنجبت منه طفلتين هما "مريم" و"منى".

وبرغم اختلاف الآباء، إلا أن حنان ترك تقيم مع أولادها الخمسة، رفقة زوجها محمود مالك بالولايات المتحدة الأمريكية.68426290