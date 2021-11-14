شاهد .. كأنها حورية... اتفرج صورة نادرة لوالدة أجمل امرأة على وجه الأرض الممثلة التركية الحسناء هاندا أرتشيل تجتاح مواقع التواصل.. لن تصدقوا فارق الشبه بينهما!..(صورة)

انت الان تتابع خبر كأنها حورية... اتفرج صورة نادرة لوالدة أجمل امرأة على وجه الأرض الممثلة التركية الحسناء هاندا أرتشيل تجتاح مواقع التواصل.. لن تصدقوا فارق الشبه بينهما!..(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول جمهور الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورة لها جانب صورة والدتها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي . وأثارت صورة هاندا أرتشيل ووالدتها حالة من الجدل نسبة للشبه الكبير الذي يجمعهما .

وعبر جمهور هاندا عن دهشتهم من الشبة بينها ووالدتها حيث بدت ووكأنها والدتها بكافة التفاصيل، بحسب وصفهم. وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت أرتشيل في 24 نوفمبر 1993 .26632443

كما واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام

وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول .

كما وتعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا.

كما وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وكما أنه تم إختيارها كا أجمل امراة في عام 2021م .

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