شاهد .. فاجعة كاميليا.. التي جعلت رشدي أباظة يفقد الوعي تماماً17 يوما ومرضت امه اسبوع ..وبيعت ملابسها الداخلية (بالقطعة)

انت الان تتابع خبر فاجعة كاميليا.. التي جعلت رشدي أباظة يفقد الوعي تماماً17 يوما ومرضت امه اسبوع ..وبيعت ملابسها الداخلية (بالقطعة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعرفت كاميليا على رشدي أباظة ولم يكن وقتها نجماً معروفاً، فقد شارك في ثلاثة أفلام فقط، لكنه وقع في حبها وبشدة، وكان في ذلك الوقت يحبها الملك فاروق أيضاً، والذي توعد أباظة وحذره من هذه العلاقة.

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ولقب بالدنجوان وذلك لعلاقته المتعددة بالنساء ولم ينافسه أحد في وقتها إلا الملك فاروق الذي كان هو الاخر مغرم بالنساء حد الجنون ,

ومع ذلك وجد الرجال الذي سبق وان تزوج من سامية جمال وبعدها الفنانة صباح وجد نفسه يسبح في فلك آخر , حب هو الأقوى في حياته وندم عليه طويلا حتى أنه يوم فقد ظل فقدا للوعي 17 يوما ..

تفاصيل تقرير اليوم قصة حب جمت بينهما حين رآها كأنها قصة من قصص ألف ليلة وليلة، فقال عنها إنها حبه الحقيقي، لما جسدته له من مشاعر حقيقية ظهرت عليهما، بعدما خاضا العديد من الصراعات أبرزها كان مع الملك فاروق، والذي كان على علاقة غرامية مع الفنانة كاميليا، حتى أنها حملت منه، وكان يستعد لزواجها إلا أنها أجهضت حملها.



خبر مفجع وقع عليه، لم يكن أبدًا يتوقعه الدنجوان "رشدي أباظة"، وهو موت محبوبته "كاميليا"، والذي كان في انتظار مرور الوقت، ليحل موعد لقائه المرتقب مع محبوبته، والتي كانت على بعد ساعات منه، عندما احترقت في الطائرة، وقع الخبر عليه كالصاعقة، فأغمى عليه، وحينما كان يفيق كان يصرخ، ويمزق في وجهه من أثر الفاجعة.



بدأ يعود لوعيه بعد 17 يومًا من وقوع الحادثة، ليطلب من أمه شراء شقة محبوبته كاميليا، بكافة ما بها من محتويات، حسبما روى "رشدي أباظة، في حوار له مع (مجلة الشبكة):" إياك يا أمي أن تتركي مخلوقًا يدخل شقتها، وادفعي فيها أي ثمن يطلبونه"، إلا أن مفاجأة أخرى كانت في انتظاره، فأبلغته والدته بما رأته، في خطاب أرسلته إليه.

فقال أباظة: "جاءني خطاب مروع من أمي، ذهبت إلى الشقة فوجدت أن أم كاميليا تبيع أثاثها بالمزاد العلني، ويرتفع صوت الدلال وهو يعلن عن ملابسها الداخلية، حتى ملابسها الداخلية، وبكت أمي على كاميليا وهي تراها تباع بهذه الطريقة، أما أم كاميليا فقد وقفت كالجلاد الذي ينتظر أجره بعد عملته، وارتفعت حرارة أمي ومرضت أسبوعًا كاملًا بعد هذا المشهد.77427643