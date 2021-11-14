شاهد .. السعودية هند القحطاني تخرج عن المألوف وتظهر عورتها بملابس فاضحة وصادمة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية هند القحطاني تخرج عن المألوف وتظهر عورتها بملابس فاضحة وصادمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وغير متوقع صدمت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​هند القحطاني​ المتابعين بنشرها مقطع فيديو جريء لها، ظهرت فيه وقد تخطت جميع الخطوط الحمراء وارتدت ملابس فاضحة كشفت عن صدرها الكبير بطريقة مستفزة، وكانت تجلس في حديقة وتتشمس.

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وكانت أثارت هند الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، أدلت فيه بتصريحات غريبة، وأكدت أنها أشهر إمرأة في السعودية والخليج، وقالت: "هند القحطاني، أشهر إمرأة في السعودية والخليج العربي، هي الوحيدة الي في ست شهور وصل عدد متابعيها إلى مليوني شخص، لكن أنا لم أضف ولا أتواصل مع أي من المشاهير، بعيدة عنهم مرة، حتى اللي بيتواصل معي عن طريق الـ Email لا أرى لا أسمع لا أتكلم". ولفتت أنظار المتابعين بثقتها الزائدة في نفسها، وإستنكروا إعتبارها نفسها أشهر إمرأة في السعودية والخليج.

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