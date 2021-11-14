شاهد .. لأول مرة .. الفنانة يسرا تخرج عن صمتها وتكشف عن اسمها الحقيقي وماهو الاسم المفضل لديها الذي يناديه فيه زوجها !! ( تعرف عليه )

انت الان تتابع خبر لأول مرة .. الفنانة يسرا تخرج عن صمتها وتكشف عن اسمها الحقيقي وماهو الاسم المفضل لديها الذي يناديه فيه زوجها !! ( تعرف عليه ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، نشر مقابلة تلفزيونية جريئة مع النجمة المصرية يسرا، عبر منصات السوشال ميديا.

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وكانت المقابلة قد أجريت مع يسرا قبل إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً، وفاجأت جمهورها ومحبيها، بتصريحاتها الصادمة والجريئة التي تضمنتها المقابلة. وكشفت يسرا خلال استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا لها في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»،

بأنه كان نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم أثناء سفرهما إلى الخارج. وقالت إن مضيفة الطائرة طلبت منها أن تتزوج صالح سليم ولو لليلة وحدة فوافقت في الحال، ولكنه رفض .

مؤكدة بأنه «كان قمر». كما كشفت في اللقاء الذي جاء بمناسبة حلول العام الجديد، أن اسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم» مشيرة الى إن اسم سيفين يعني «الوردة التي لا تموت»، لافتة أن أصدقائها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها الذي يناديه به أصدقاؤها المقربون وزوجها.

وأوضحت الفنانة المصرية،أنها متزوجة من خالد صالح سليم بن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني». وتحدثت يسرا عن مواطنها الفنان عادل إمام وعملها معه، مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها معه، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها، معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لما استطاعت رفضه: «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلى علوي.

كما كشفت يسرا عن أعمالها الجديدة مؤكدة أنها ستقدم فيلم بعنوان «ليلة العيد» سيناريو أحمد عبدالله واخراج سامح عبدالعزيز وتشارك معها في بطولته سميحة ايوب ونجلاء بدر وهنادي مهنا واحمد خالد صالح وسيد رجب.

ولفتت النجمة المصرية الى حرصها على التباعد أثناء تصوير مشاهدها: «مشاهد البوس والاحضان مرفوضة في زمن الكورونا».

وتحدثت يسرا عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم الأوسكار مؤكدة أنها شاهدت 80 فيلما واختارت 3 افلام للفوز، وفازوا بالفعل واختارت أحسن ممثلة وأحسن ممثل وأحسن فيلم واختياراتها فازت بالأوسكار بالفعل.

وتذكرت الفنانة يسرا، الفنان الراحل رشدي أباظة «مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة»، كما تذكرت عمر الشريف «حدوتة مش هتكرر تاني أبدا جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري» وأيضًا الفنان الراحل أحمد رمزي «كان طيب ودمه خفيف وشربات».

كما تحدثت النجمة المصرية، عن زوجها خالد صالح سليم مشيرة أنها تعرفه منذ أن كان عمرهما 7 سنوات وأنه سافر الى الخارج وتزوج ثم انفصل عن زوجته وعاد الى مصر وتزوجا منذ 25 عاما.21550129