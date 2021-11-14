شاهد .. فضيحة تهز دولة خليجية : القبض على إعلامي شهير اختطف فتاة وقام بهتك عرضها !!

انت الان تتابع خبر فضيحة تهز دولة خليجية : القبض على إعلامي شهير اختطف فتاة وقام بهتك عرضها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واصل الصحفي الكويتي الشهير، أبوطلال الحمراني ، الكشف عن فضائح مخلة بالمشاهير، كاشفًا عن قضية إعلامي شهير، تم ضبطه رفقة فتاة واضطر للزواج منها للخروج من الفضيحة.

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وقال “الحمراني” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :”سبق أن تورط في حفلة ماجنه في المغرب برفقة مطرب و32 فتاة مغربية وتم ضبطهم جميعهم بحالة تعاطي مشاهير الحشيش، وبعد احتجازهم تم الافراج عنهم بكفالة وشرد إلى بلده وهذا سبب تلصقه ببعض المشاهير في المغرب”.

وأضاف الحمراني : “إعلامي كان يعمل ضمن فرقة “دمبكجي” في بداياته اتهم بقضية خطف فتاة والإعتداء عليها بمشاركة أحد أشقائه وزوجوه البنت لإقفال القضية وترضية أسرتها ثم قام بتعذيبها بمساعدة والدته إلى أن طلبت منه الطلاق”.

وتابع :” هذا ولا شيء من المصيبة اللي قام فيها بعد ذلك عندما قام بالزواج من إمرأة أكبر منه بالعمر لديها طفلة 7 سنوات طمعا بأموالها لكن الهوس في النساء غلب عليه حيث استمر بالتحرش بطفلة زوجته، وتم اكتشاف الواقعه عن طريق معلمة في مدرسة تلك الطفلة التي كانت تحضر بحالة نفسية سيئة”.

وأوضح الصحفي الكويتي الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص على حسابه :« وعندما انتبهت المعلمة بأن الطفلة تعيش في خوف ورعب وغير منتبه بالصف كشفت للمعلمة ما يقوم به الإعلامي حيث تم ابلاغ السلطات وتم احتجازة وطلبت منه الطلاق».

واستطرد :« حكم عليه بالسجن وتم تخفيف الحكم بعد أن استطاعت أسرته أخذ التنازل من طليق زوجته، ومن بعد تلك القضية ترك العزف في الفرقة دمبكجى وتوجه للإعلام لكنه لايزال يطارد النساء ويتعمد التشهير بمن ترفضه».

وأشار إلى أنه :« بإمكان أي شخص الإستعلام عن سجله الجنائي الذي لايزال في السيستم وهناك الكثير ، أكره شي عندي لما يكون المجرم حتى لو كان مشهور أو إعلامي أو أي شي متهم بقضية التحرش بطفلة وتثبت عليه التهمة ويتبين أنه له سوابق بالإعتداء على النساء بقضايا مثبته، بصراحة ودي أكله بأسناني بس بعطيه فرصة».52617887