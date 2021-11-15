شاهد .. نجمة سعودية شهيرة .. بإطلالة قاتلة تخطت كل الخطوط الحمراء وكشفت صدرها بشكل فاضح .. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر نجمة سعودية شهيرة .. بإطلالة قاتلة تخطت كل الخطوط الحمراء وكشفت صدرها بشكل فاضح .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​هند القحطاني​ المتابعين بنشرها مقطع فيديو جريء لها، ظهرت فيه وقد تخطت جميع الخطوط الحمر وارتدت ملابس فاضحة كشفت عن صدرها الكبير بطريقة مستفزة، وكانت تجلس في حديقة وتتشمس.

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وكانت أثارت هند الجدل بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، أدلت فيه بتصريحات غريبة، وأكدت أنها أشهر إمرأة في السعودية والخليج، وقالت: "هند القحطاني، أشهر إمرأة في السعودية والخليج العربي، هي الوحيدة الي في ست شهور وصل عدد متابعيها إلى مليوني شخص، لكن أنا لم أضف ولا أتواصل مع أي من المشاهير، بعيدة عنهم مرة، حتى اللي بيتواصل معي عن طريق الـ Email لا أرى لا أسمع لا أتكلم".

ولفتت أنظار المتابعين بثقتها الزائدة في نفسها، وإستنكروا إعتبارها نفسها أشهر إمرأة في السعودية والخليج.شاركت الناشطة السعودية هند القحطاني صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ Top باللون الأزرق، وقد كشفت عن منطقة الصدر بطريقة جريئة جداً، ما دفع المتابعين لتداول الصورة مع تعليقات مسيئة. هند القحطاني ترقص ونشرت هند القحطاني سابقاً مقطع فيديو لها، أثناء رقصها على أنغام أغنية "الله يعز الدار" للفنان ماجد المهندس، وظهرت بتباهي وفخر لجنسيتها السعودية. وتفاعل متابعو القحطاني معها، وانهالت التعليقات التي تتمنى لها السعادة طوال العمر.

الجدير بالذكر، أن القحطاني كانت قد نشرت سابقاً مقطع فيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالارتباط والزواج.

هند القحطاني تكشف عن رغبتها بالزواج من هؤلاء النجوم

وكانت هند القحطانيقد أثارت الجدل قبل فترة حين كشفت عن قائمة من الأسماء، التي تتمنى أن ترتبط بأحد منهم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وجاء في القائمة الممثل السوري تيم حسن، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي الملقب، الفنان العراقي ماجد المهندس، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

اللافت في القضية، أن الصورة تم حذفها لاحقاً، حيث لفت البعض إلى أن السبب قد يكون ذكر أحد أسماء المشاهير عن طريق الخطأ، أو أن الصورة قد تكون مفبركة. في المقابل نفت هند ان تكون قد كشفت عن هذه الاسماء، مشيرة إلى انه صحيح انها تبحث عن عريس، لكنها لم تحدد من هو الشخص الذي تريد أن ترتبط به.

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