شاهد .. فنانة شهيرة تكشف عن اكثر العادات الصادمة التي كان يقوم بها سمير غانم قبل أي تصوير!؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تكشف عن اكثر العادات الصادمة التي كان يقوم بها سمير غانم قبل أي تصوير!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن بعض الأمور التي كان يقوم بها الفنان الراحل سمير غانم قبل التّصوير في المسلسلات والأفلام التي كان يؤديها.

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كما حرص صناع وابطال مسرحية ابو العربي في مهمة مستحيلة على تعليق صور الفنان الراحل سمير غانم في جميع غرف المسرح والممارات بعد ان قدموا التحية له وقراءة الفاتحة على روحه احتراما واجلالا له ولمسيرته الفنية.

وفي التفاصيل، كشفت داليا البحيري عن عادات الفنان سمير غانم التي كان يقوم بها قبل تصوير مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" التي شارك معها بالتمثيل.

حيث قالت في أخر مقابلة تلفزيونية لها عن عادات سمير غانم وطقوسه التي كان يعيشها اثناء كواليس التصوير، وقالت "الراجل ده عظيم ألف رحمة ونور عليه. كان عنده تصالح غريب جدا مع نفسه، ومبيعملش مشاكل خالص".



وتابعت القول: "كنت الصبح أخبط عليه في القوضة عشان أصبح عليه، ألاقيه حاطط الراديو بتاعه، وبيسمع قنوات أغاني معينة.

ساعات ألاقيه بيسمع إيديت بياف فرنساوي، أو مهرجانات أو شعبان عبد الرحيم، أو بافاروتي. بيسمع كل حاجة قديم وجديد، وكان بيتابع كل حاجة. حفضل ممتنة له طول عمري إنه قبل يبقى معانا في المسلسل. شرف كبير لينا".”52360792