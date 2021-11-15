شاهد .. الفنانة.. دنيا بطمه تذهل معجبيها بإطلالة جذابة تستعرض نحافة خصرها بالقفطان الجميل!؟اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة.. دنيا بطمه تذهل معجبيها بإطلالة جذابة تستعرض نحافة خصرها بالقفطان الجميل!؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة للنجمة المغربية دنيا بطمه وشكلت الصورة صدمة كبيرة للعديد من المتابعين بسبب ظهورها بدون فلاتر.

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من الواضح أنّ دنيا بطمة أرادت الرد على الرواد الذين تداولوا الصورة وتحدثوا عن اكتسابها للوزن، من خلال نشر عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“انستغرام” ظهرت فيها مرتدية القفطان المغربي وربطت حزاماً حول خصرها.

وعلقت بطمة على الصور قائلة: “حايدو حايدو أنا جايا… كملوها إطلالتي بحفل خاص لبنات الريف لغزالات كنتو منورين ما شاء الله والنشاااااط طبعا كانت ليلة مميزة”

لم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تثير فيها بطمة الجدل، فدائما ما تفاجئ الجمهور بتغير واضح في ملامحها.

مؤخرا شاركت دنيا بطمه جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من داخل الجيم. حيث ظهرت ترتدي ملابس رياضية عبارة عن كروب توب من اللون الفسفوري .

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