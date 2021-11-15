شاهد .. الاكثر جرأة :الفتاة السعودية مودل آش..تتخطى حدود الأدب وتستفز الجماهير بنشر صورة خادشة مثيرة!

انت الان تتابع خبر الاكثر جرأة :الفتاة السعودية مودل آش..تتخطى حدود الأدب وتستفز الجماهير بنشر صورة خادشة مثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش صور لها وهي عارية الصدر بمناسبة احتفالها بعيد الهالوين.

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وظهرت آش بصور جرئية أثارت خلالها جدلًا واسعًا بين متابيعها في وسائل التواصل الاجتماعي.



وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مودل آش بهذه الوضعية إذ أنّها تنشر دوريًا صور مثيرة تستعرض فيها نفسها .

وأطلّت مودل آش سابقًا بقميص النوم باللون الزهري والأسود وهو مفتوح الصدر ويظهر جانبه العلوي مكشوفًا وبدت فيها متراخية حيث أبدت في الصورة حركات مثيرة .

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