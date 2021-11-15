شاهد .. أسباب اعتزالها وخلع النقاب.. هل تعود شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى؟

انت الان تتابع خبر أسباب اعتزالها وخلع النقاب.. هل تعود شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شمس البارودي في حديث نادر: مابحبش التمثيل والإسلام لا يفرض النقاب.

أكد الفنان حسن يوسف، أن هناك نية لاعتزام زوجته المعتزلة الفنانة شمس البارودي للظهور فنيا مرة أخرى عبر فيلم تسجيلي سيقدمه نجلهما عمر.69710977

وقال “يوسف” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: “عمر ابني عاوز يعمل فيلم تسجيلي يحكي فيه إزاي أمه النجمة سابت كل ده من أجل بيتها”.

وأوضح أن هذا العمل لن يكون تمثيلا، بل سيكون عبارة عن إجابة لتساؤلات كثيرة عن نجمة تركت الأضواء والشهرة وقضت الباقي من حياتها داخل المطبخ بين أبنائها.69710977