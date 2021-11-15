شاهد .. لا علاقة لي بالعرب .. ميريام كلينك تثير الغرائز نزلة رقص بالمايوه الخادش على السرير !

انت الان تتابع خبر لا علاقة لي بالعرب .. ميريام كلينك تثير الغرائز نزلة رقص بالمايوه الخادش على السرير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في أحدث ظهور لها، أطلت ميريام كلينك على متابعيها على انستغرام في فيديو وهي تلهو وترقص بالمايوه على السرير، وعلّقت قائلةً "عندما ليس لديك شيئاً لتخسره.. لا يمكنكم التعليق، طقوا موتوا".

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وتابعت ميريام كلينك "أنا صربيّة، لا علاقة لي بالعرب. أنا أوروبية وأرثوذوكسية".

يذكر أن كلينك كانت قد غادرت، منذ ايام، الى مصر مستاءة من تغريمها لمخالفة قوانين السير في لبنان.81433825