شاهد .. بوضيعة هي الاكثر إغراءً..مريم اوزيرلي«السلطانة هُيام» تشعل مواقع التواصل بكشف منطقة الصدر.. والجمهور يعلق بكلمات خادشة!

انت الان تتابع خبر بوضيعة هي الاكثر إغراءً..مريم اوزيرلي«السلطانة هُيام» تشعل مواقع التواصل بكشف منطقة الصدر.. والجمهور يعلق بكلمات خادشة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أشعلت النجمة التركية مريم أوزيرلي، المشهورة بـ «السلطانة هيام» لدى الجمهور العربي، مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة إغراء جريئة نشرتها قبل قليل على حسابها بـ انستغرام.

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وتظهر الفنانة التركية في اطلالتها الجديدة والجريئة وهي كاشفة الصدر ورافعة لإحدى ساقيها العاريتين أمام نهدها الأيمن .

الصورة حظيت بعشرات الآلاف من الإعجابات في أقل من ربع ساعة من نشر "السلطانة هُيام" لها . كما علق الكثير من متابعيها عليها بفقرات وكلمات وأشكال تعبر عن عشقهم وحبهم لها، ولم تخل بعضها من الكلمات والأشكال الخادشة للحياء.

ولم تقتصر تلك التعليقات على الجمهور التركي ،بل شملت جمهور من عدة قوميات وجنسيات بينها العربية .

وكانت النجمة التركية مريم أوزيرلي، قد شاركت جمهورها قبل يومين عبر موقع إنستغرام ، بصور جريئة للغاية.

الشخصية التي لفتت الأنظار بجمالها في المسلسل التركي «حريم السلطان» أثارت بإطلالتها تلك موجة جدل واسعة بين جمهورها ، الذين أعتبر جزء منهم ظهورها ملقية على السرير دون ملابس غير خيط رفيع عليه نحو أربع ورود تغطي نهديها فقط، اعتبروه فضيحة كبيرة وإساءة بالغة لمسيرتها الفنية.

أما الجزء الثاني من الجمهور فأمتدح ذلك الظهور واغدق عليه بحزمة من عبارات الحب والإعجاب والغزل.. وتمنى أن يجدها في مسلسلات وافلام عربية.. واكتفى آخرون بالتعبير عن حبهم ل"السلطانة هيام" بوضع أشكال من الورد والقبل والقلوب دون تعليق عليها ..

أما الطرف الرابع من الجمهور فتساءل عن سبب ما أسماه " تعري" الفنانة وعن ملابسها أين ذهبت لتظهر عارية أمام الجمهور. حسب تعليقاتهم.98952981