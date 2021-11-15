شاهد .. جمال يفوق الخيال .. اتفرج زوجة الممثل تامر هجرس الفاتنة التى وصفها بأنها (مزة).. و ابنتيه بملامحهم الأجنبي كانهن من حور العين ( صور )

انت الان تتابع خبر جمال يفوق الخيال .. اتفرج زوجة الممثل تامر هجرس الفاتنة التى وصفها بأنها (مزة).. و ابنتيه بملامحهم الأجنبي كانهن من حور العين ( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الوسيم و المتألق خطف الأنظار بأدوارة المتنوعة والمتميزة انه الفنان تامر هجرس مواليد عام 1972 فى مدينة المنصورة وقد كانت بدايته بعيدا عن التمثيل حيث بدأ فى مجال عرض الأزياء وبعدها اتجه إلى التمثيل بعد أن تكتشف موهبته فى الفن وكانت بدايته فى فيلم بركان غضب.

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وبعدها قام تامر هجرس بالمشاركة في الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية وقد لقب بسفير النوايا الحسنة.

تامر هجرس متزوج من ميرال وهى سيدة من خارج الوسط الفنى وقد ذكر أن أسرته مكونة من ثلاث بنات أكبرهن زوجته وقد قال عنها أنها أعطت إضافة جميلة لحياته وقد أنجب منها تمارا وتالا.

وفى تصريح لتامر هجرس ذكر أن زوجته " مزة" ولكنه أثار الجدل بعدها وجاء رده على هذه الإنتقادات أنه لا يندم على هذا التصريح فهو يرى أن "زوجته مزة ولازم أفرجها للناس" وهذه الكلمة يرى الشعب أنها إهانه وهو يرى عكس ذلك.



ونذكر هنا أن ميرال زوجة تامر هجرس هى خريجة الجامعة الأمريكية وتخصصت فى العلاقات العامة ورغم ذلك فهى تعمل مدربة لرياضة البيلاتس.



أما ابنتيه فقد ذكر أن ابنته تمارا تلعب رياضة البوكس وتلعب فى المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية أما ابنته الصغرى تالا فهى تحب الإخراج وقد اشترت من مصروفها كاميرا وتحب التمثيل أيضا وهي بطلة في السباحة.

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