شاهد .. بجراءة صادمة : شمس الكويتية تكشف لباسها الداخلي في جلسة تصوير خادشة ومصورها يجن جنونه ويحتضنها من الخلف!

انت الان تتابع خبر بجراءة صادمة : شمس الكويتية تكشف لباسها الداخلي في جلسة تصوير خادشة ومصورها يجن جنونه ويحتضنها من الخلف! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر فانز الفنانة شمس الكويتية، مقطع فيديو جريء وحديث لها، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

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وظهرت الفنانة شمس الكويتية في الفيديو وهي تخضع لجلسة تصوير حديثة، وتكشف وتستعرض مفاتنها بجرأة كبيرة، من خلال رفع فستانها المفتوح من أوسطه حتى بدى لباسها الداخلي (المايوه).



ولم تكتف النجمة الكويتية بذلك، بل تعمدت إظهار صدرها كاملاً والقيام بحركات إغراء مثيرة للعيان، مما دفع أحد فريق عمل تصوير جلستها إلى الإمساك بخصرها من الخلف والتحرش بها أيضا لفظيا.

ومؤخرًا شاركت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها ومتابعيها، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة جريئة لها، خطفت بها أنظارهم.

وعلقت النجمة الكويتية، على إطلالتها الجريئة قائلة: "نحن نميل تلقائيا لمن يفهمنا ويتفهمنا ويستثنينا دائما".

واطلت شمس، وهي ترتدي ملابس ضيقة وقصيرة، وقميص طويل فوقها، تعمدت بفتحه من الوسط لكشف اجزاء من بطنها، واستعراض مفاتنها وجمالها. وحازت الصورة، على تفاعل عدد من جمهور ومتابعي الفنانة شمس الكويتية، الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقتها، وبإطلالتها الجميلة.

جاء ذلك بعد مشاركة فانز النجمة الكويتية، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بصورة إغراء جريئة لها.

وظهرت الفنانة شمس وهي على وضعية الرقص وإحدى يديها على خصرها واعلى أردافها، والأخرى مرفوعة إلى الأعلى وعينيها الساحرتان تنظران نحو يدها. وارتدت النجمة الكويتية في هذه الإطلالة فستاناً ضيقاً وشفافاً يكشف كل تفاصيلها بوضوح تام،

ومنها الصدر والبطن والكتفين بالكامل، واختارت تسريحة شعر جذابة وناعمة انسدلت خصلاتها القصيرة على كتفيها.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد أطلت في وقت سابق على جمهورها ومتابعيها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، بملابس جريئة.

وأعلنت النجمة الكويتية في تعليق لها على هذه الإطلالة قائلةً: "اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى وثلاث ورباع أنا عندي انفصام في الشخصية وهجنن أمه".

وانهالت على الصورة الجديدة للفنانة شمس، تعليقات متابعيها بكثرة، متضمنة عبارات وكلمات إعجاب وإطراء وغزل وحب وكذا تحرش. ومن تلك التعليقات، كتب متابع قائلاً: "والله امه داعيتله الي يتزوجك احبك"،

وعلقت متابعة:"اختصرتي كل الإناث شموسة الحلوة، وقال متابع مغرم:"من الخبل اللي بيفكر بغيرك ..".

يذكر أن آخر أعمال النجمة شمس الكويتية، ألبوم باللهجة المصرية، يحمل اسم «شيزوفرينيا»، ويضم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز.15880319