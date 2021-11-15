شاهد .. هكذا تم طرد وإهانة الفنانة منى زكي لسبب صادم يثير الجدل..اتفرج

انت الان تتابع خبر هكذا تم طرد وإهانة الفنانة منى زكي لسبب صادم يثير الجدل..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار طرد الفنانة المصرية منة زكي من مهرجان الجونة الذي افتتح قبل عدة ايام بدورته الخامسة على التوالي.

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في التفاصيل ، حقيقة طرد الفنانة منة زكي اثارت فضول الجماهير بعد تداول الأخبار بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن مقطع الفيديو الذي ام تظهر فيه الفنانة تبين أنها غضبت لعدم تواجدها في الفيديو الذي تم عرضه عن مجمل أعمال أحمد السقا قبل تكريمه في المهرجان.

من جهة اخرى ، اثارت منة زكي جدلا واسعا بعد تواجدها في مهرجان الجونة وكادت ان تسقط على رأسها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء وأثناء وصولها ودخولها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لإلتقاط الصور، تعثرت وكادت ان تسقط أرضاً بسبب تجمع قماش فستانها أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يساعدها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.

الجدير بالذكر ان الفنانة منة زكي تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل " لعبة نيوتن " الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان هذا العام.

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