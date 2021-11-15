شاهد .. اتفرج.. نجل الفنان الراحل صباح فخري يكشف ما حدث لوالده في اللحظات الأخيرة من حياته وماهي آخر كلمة قالها

انت الان تتابع خبر اتفرج.. نجل الفنان الراحل صباح فخري يكشف ما حدث لوالده في اللحظات الأخيرة من حياته وماهي آخر كلمة قالها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان أنس فخري نجل الفنان الراحل صباح فخري عن اللحظات الأخيرة لوالده قبل وفاته، من خلال مقابلة لبرنامج "Trending" على قناة الـ MBC.

وقال فخري إن والده بقي متماسكًا وقويًا للحظة الأخيرة كما كان في كل مراحل حياته، وأضاف أن اللحظات الأخيرة كانت هادئة وأنه بقي بوعيه حتى وفاته وكان قادرًا أن يكون حاضرًا كعادته فكان صباح فخري وبقي صباح فخري وسيبقى صباح فخري". 65653244

وأوضح أنس أن والده قدم له الوصايا على دفعات ولم يقل وصية معينة عند وفاته، لا سيما وأنه لازمه في آخر خمسة عشر سنة من حياته، بشكل دائم ومستمر.

ولفت أنس إلى أن آخر عبارة قالها له والده قبل وفاته: "الله يرضى عليك".

وكان الراحل صباح فخري قد توفي يوم الثلاثاء في مستشفى الشامي بدمشق عن عمر يناهز الثمانية وثمانين عامًا حيث أدخل للمستشفى قبل وفاته بيومين نتيجة مشاكل رئوية قبل أن تتطور حالته ويفارق الحياة. 65653244