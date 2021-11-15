شاهد .. جمالها الفتان سبب مصيبتها : طالبة في السعودية تحمل من معلمتها في واقعة أغرب من الخيال .. كيف حدث ذلك ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 07:15 صباحاً | (مايا)

في واقعة أغرب من الخيال، حدثت في مدينة الدمام بالسعودية حول فتاة جميلة وملفتة في مدرسة الثانوية بمنطقة الدمام، ما جعل معلمتها تلتفت أنظارها إليها وتشتهيها بطريقة شاذة، وتلاحقها وتميزها عن جميع الطالبات، وسط براءة الطالبة وعدم فهم لمقاصد معلمتها، حيث كانت تتبادل معها النظرات، ومع الأيام تطورت الأمور بينهما بشكل سريع جداً وملفت ولم تكن حينها الفتاة تفكر بشكل صحيح بسبب صغر سنها وجهلها لأمور الحياة، على عكس المعلمة التي كانت تعرف تماماً ما تريده من هذه الفتاة وتخطط له جيداً.

وبدأ التقرب بينهما يزيد في كل يوم، وأخبرت المعلمة الفتاة أنها أصبحت جزءاً من حياتها وأنها لا تستطيع الإبتعاد عنها، ولم تأخذ الطالبة قرارا حاسما تجاه المعلمة، وهذا ما دفع بالمعلمة الى التقرب إليها أكثر لتبدآ بملامسة الأيدي، لتتطور فيما بعد الى القبلات الخاطفة والسريعة، حتى جرت علاقة كاملة بينهما.64181863 64181863