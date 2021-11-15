شاهد .. اتفرج مشهد أحضان وحميمية مع فنان شهير تسبب بطلاق منة عرفة والمهدي .. لن تصدق من يكون؟؟

انت الان تتابع خبر اتفرج مشهد أحضان وحميمية مع فنان شهير تسبب بطلاق منة عرفة والمهدي .. لن تصدق من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الضجة التي أثارها انفصال الفنانة منة عرفة من خطيبها الممثل محمد المهدي قبل الزفاف بسبب احد المشاهد الجريئة، أعلن الممثل المصري ​محمد نجاتي عن نيته​ بالإجتماع مع نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، من أجل تقديم شكوى للتحري حول توقيع ​منة عرفة​ في عقدها على عدم اللمس في مشاهدها ام لا.

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وأشار محمد نجاتي انه سيتم مساءلة جهة الانتاج، لعدم وضع تعديلات على المشاهد في السيناريو، حتى لا تتسبب في مثل هذه المواقف، مؤكدا بكلامه انه يحترم أي تعاقد مبرم بين أشخاص، ولا يتجاوزه، وخاصة بعد تفاصيل المشهد الذي تسبب بطلاق الممثلة منة عرفة من زوجها الممثل المصري ​محمود المهدي​.

وفي تفاصيل المشهد رفضت منة عرفة أن يحملها الممثل نجاتي بعد أن أغمي عليها، فتم تعديل المشهد بأن يمسك يدها لقياس النبض ، لكنها رفضت ان يفعل ذلك أيضاً، وبعدها قرر المخرج التدخل والاصرار على تمثيل المشهد، ولكن تفاجأ الجميع في اليوم التالي بطلاق منه ومحمد بسبب هذا المشهد، مما تسبب هذا الأمر باستياء الممثل نجاتي فخرج عن صمته ليوضح الأمر.

وبعد الضجة التي رافقت انفصالهما، كشفت الفنانة منة عرفة انتهاء الخلاف بينها وبين زوجها عبر خاصية الستوري، مؤكدة في في منشورها ان "أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن".

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