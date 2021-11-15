شاهد .. قد يؤدي للطلاق.. تسريب فيديو للنجم محمد رمضان في وضع مخل وخادش للحياء مع فنانة شهيرة وتقديم بلاغ للنائب العام ضده!

انت الان تتابع خبر قد يؤدي للطلاق.. تسريب فيديو للنجم محمد رمضان في وضع مخل وخادش للحياء مع فنانة شهيرة وتقديم بلاغ للنائب العام ضده! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إثارته للجدل مؤخرا بمقطع فيديو جمعه بالفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

ووصف سمير صبري مقطع الفيديو بأنه ضد الأخلاق ويحرض على الفسق والتحرش مع الفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.80525000

وفي تصريحاته لقناة "العربية" قال سمير صبري أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، مشيرا إلى أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية".

وأضاف سمير صبري أنه أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان، وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع.

وطالب المحامي المصري بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية.

وقال بعض المعلقين أن الفيديو المتداول قد يؤدي لطلاقه من زوجته نسرين عبد الفتاح، لما تضمنه من مشاهد مخلة وجريئة.

على جانب آخر، عبر محمد رمضان عن سعادته بتعاونه مع المخرج محمد ياسين في مسلسله الجديد لرمضان 2022، الذي تشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني.

ورفض محمد رمضان الكشف عن تفاصيل المسلسل في لقائه مع برنامج TheInsider بالعربي، موضحا أنه منشعل هذه الفترة في الحفلات التي يحييها، ويترك كل شيء للمخرج محمد ياسين لأنه مخرج كبير ويثق فيه.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "جو البنات" مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.80525000