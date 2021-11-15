شاهد .. تفاصيل فاضحة... الفنانة قمر حامل من مصطفى شعبان دون زواج .

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 08:30 صباحاً | (مايا)

أثارت الفنانة اللبنانية قمر ضجة كبيرة في وقت سابق بعد نشرها صور عبر حسابها على انستغرام كشفت فيه انها حامل دون زواج، وتساءل المتابعون عن هوية والد الطفل وحقيقة حملها دون زواج رسمي خاص ان قمر لم تذكر اي تفاصيل عن ارتباطها بأي شخص، ما عرضها للهجوم بسبب المجاهرة بأفعالها المنافية للأخلاق والعادات، ما جعلها تخرج عن صمتها وترد بغضب على كل الأسئلة والتكهنات، وأشارت انها حرة في حياتها ولا يحق لأحد التدخل بخصوصياتها.

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لكن مؤخرا ترددت الكثير من الأخبار حول علاقة الفنانة اللبنانية ​قمر ​بالممثل المصري ​مصطفى شعبان​، لكنه إنفصل عنها قبل أن يذهب الى السعودية لتأدية مناسك العمرة، حيث اكدت معلومات موثوقة أن علاقة جمعت الطرفين لكنها تحولت الى أزمة وخلافات بعد أن أخبرته بحملها منه، مما جعله يتركها ويبتعد عنها، كما ذكر البعض انهما متزوجان عرفيا دون عقد رسمي.51032970