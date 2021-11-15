شاهد .. اتفرج الصور: ظهور نادر لحفيدة كمال الشناوي بجمال صارخ وجذاب يخطف القلوب وانوثة طاغية .. لن تصدق!

انت الان تتابع خبر اتفرج الصور: ظهور نادر لحفيدة كمال الشناوي بجمال صارخ وجذاب يخطف القلوب وانوثة طاغية .. لن تصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

للفنان كمال الشناوي حفيد يعمل في المجال الفني، وهو الفنان عمر الشناوي الذي ظهر مؤخراً في صورة تجمعه مع شقيقته، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام.

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وأوضح الفنان عمر الشناوي حفيد النجم الكبير الراحل كمال الشناوي في تصريح سابق، أن جده تزوج أكثر من مرة ،وكانت جدته هي الزوجة الثالثة له، وكانت ضمن زيجاته أخت الفنانة شادية والفنانة ناهد شريف.



ولد الفنان كمال الشناوي يوم 26 ديسمبر عام 1921 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تخرج من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وبدأ حياته المهنية بالعمل كمدرس للتربية الفنية والرسم، وفي نهايه مرحلة الأربعينات من القرن الماضي دخل مجال التمثيل.



وقدم كمال الشناوي أول أعماله الفنيه من خلال فيلم غنى حرب، ثم واصل أعماله الفنية، وقدم عدد كبير من الأفلام الناجحة وحقق شهرة كبيرة ونجاحا ساحقا، ومن أهم الأفلام التي قدمها،( الاستاذة فاطمة، والحموات الفاتنات، و المرأة المجهوله، واللص والكلاب، والكرنك، والرجل الذي فقد ظله، و الإرهاب والكباب).

وفي مجال الدراما التلفزيونية شارك الفنان الراحل كمال الشناوي في عدد من المسلسلات المميزة، نذكر منها، (هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر ، العائلة والناس، لدواعي امنيه، آخر المشوار)، وقدم آخر أعماله الفنية من خلال فيلم ظاظا عام 2006 والذي جسد بطولته الفنان هاني رمزي.



و رحل الفنان كمال الشناوي عن عالمنا يوم 22 أغسطس عام 2011 بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وبعد رحلة فنية مليئة بالنجاحات والتميز تاركاً إرثاً فنياً سيظل عالقاً في الأذهان لسنوات وسنوات قادمة.

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