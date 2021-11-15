شاهد .. بدون خجل .. تصريح جريىء لفنانة لبنانية شهيرة تمنيت تقديم مشهد حميمي مع هذا الفنان المصري لأنه (رجال قوي).. لن تصدق من تكون ?! (صورة)

انت الان تتابع خبر بدون خجل .. تصريح جريىء لفنانة لبنانية شهيرة تمنيت تقديم مشهد حميمي مع هذا الفنان المصري لأنه (رجال قوي).. لن تصدق من تكون ?! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تتطلب بعض المشاهد وكما هو معهود بالدراما والافلام السنمائية القبلات و المشاهد الحميمية التي لا تخرج عن النص لتادية المشهد مع القليل من التاثيرات .

27322094



وكشفت فنانة لبنانية شهيرة أسباب تصريحاتها التي أثارت موجة من الجدل خلال الفترة الماضية بشأن تقديم مشهد مع الفنان آسر ياسين.

وفسرت الفنانة رولا شامية تصريحاتها بشأن تمنيها تأدية مشهد حميمي مع الفنان المصري آسر ياسين.

وأضافت: بالطبع تمنيت تأدية هذا الأمر لأن رجولته قوية.

27322094