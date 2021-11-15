شاهد .. كريستيانو رونالدو يصدم جمهوره ويتكلم لأول مرة عن معاشرتة الحميمية مع جورجينا رودريغز وهذا ما يفضله | تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يصدم جمهوره ويتكلم لأول مرة عن معاشرتة الحميمية مع جورجينا رودريغز وهذا ما يفضله | تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لنجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، كشف فيه لأول مرة تفاصيل عن حياته الجنسية.

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فبعد أن خيّره المراسل بين ممارسة الجنس مع حبيبته عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ وبين تحقيقه الهدف 700 في مسيرته، ليختار كريستيانو الاحتمال الاول، مشيراً إلى أن الشعور الذي يراوده بقرب حبيبته الجميلة أجمل من تحقيق أي هدف كروي.

.يذكر أن كريستيانو قد واعد العديد من النساء قبل جورجينا، نذكر منهن كيم كارداشيان وباريس هيلتون، وعارضة الأزياء ايرينا شايك التي واعدها لأكثر من 4 سنوات.افادت وسائل اعلام عالمية ان نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو انتقل الى قصر جديد، بعد ان سبب له خروفا ازعاجا دائما في قصره القديم ، وشكل هذا الخبر ضجة كبيرة بين جمهور رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي. على صعيد آخر كان أقدم أحد مشجعي يوفنتوس خلال المباراة التي جمعته بفريق إمبولي، والنادي السابق لكريستيانو رونالدو، على رفع لافتة مطالباً فيها ببقاء عارضة الأزياء جورجينا رودريغز في إيطاليا حتى لو إنتقل رونالدو إلى صفوف فريق مانشيستر يونايتد الإنكليزي. وفي ترجمة للعبارة المذكورة كتب :"على الأقل إتركوا لنا جورجينا".

منزل كريستيانو وجوروجينا رودريغز

انتقلت عائلة لاعب كرة القدم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو الى لندن بعد ان وقّع عقدا بانضمامه الى نادي مانشستر يونايتد الانجليزي واشترى منزلا فخماً ليقيم فيه مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز وأولادهما في العاصمة البريطانية.

ولاحظ المتابعون فخامة المنزل الذي اختاراه فغرف الملابس واسعة جداً، ولديهما صالة سينمائية ومسبح كبير داخل المنزل يمكن ان يستخدما صيفاً وشتاءً كما ان ستايل البيت يجمع بين الـ vintage والمودرن في آن. ومن المعروف ان كريستيانو من اغنى لاعبي كرة القدم لان راتبه الاعلى بين زملائه.

منزل كريستيانو وجورجينا في إيطاليا

نشر لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغز فيديو قصير على صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا فيه مع أولادهما، وهم يتناولون العشاء، مشيرين إلى أهمية العائلة وتماسكها. ولفت أنظار المتابعين فخامة منزل كريستيانو وجورجينا في إيطاليا حيث يقطنان حالياً مع عائلتهما، بعد أن إنتقل كريستيانو من اللعب لصالح ريال مدريد الاسباني الى يوفنتوس الايطالي.

ويؤكد اللاعب الحاصل عدة مرات على جائزة أفضل لاعب في العالم، مراراً وتكراراً على أهمية العائلة وأولاده الثلاثة في حياته، إضافة الى علاقته الوثيقة بجورجينا.64856004