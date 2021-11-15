شاهد .. اتفرج..جنى مقداد تتخلى عن طفولتها وتتعرض للهجوم بسبب اطلالتها الصادمة .

انت الان تتابع خبر اتفرج..جنى مقداد تتخلى عن طفولتها وتتعرض للهجوم بسبب اطلالتها الصادمة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت نجمة قناة "طيور الجنة" ​جنى مقداد​، لموجة من الإنتقادات بعد انتشار صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت بها بملامح لم يعتد عليها الجمهور بها.

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حيث لفتت جنى الأنظار بوضعها كمية كبيرة من المكياج على وجهها، وبتسريحة شعر مرفوعة، وأشار البعض انها تخلت عن طفولتها بهذه الاطلالة التي جعلتها تبدو اكبر من عمرها.

لكن تبين أن هذه الصورة من عرس شقيقها الوليد مقداد الذي إحتفل به منذ أشهر، لكن لم تنشر من قبل، وكانت جنى مقداد قد تعرضت للتنمر بظهورها في زفاف شقيقها بسبب الفستان والمكياج الذي اعتمدته، ولكن نال اعجاب البعض بسبب احتشامها وعدم تعريها.

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