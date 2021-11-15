شاهد .. طفلة كي جي 2 الشقية ..كبرت وقلبت السوشيال ميديا بجمالها الأنثوي الجذاب– إتفرج

انت الان تتابع خبر طفلة كي جي 2 الشقية ..كبرت وقلبت السوشيال ميديا بجمالها الأنثوي الجذاب– إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة مها عمار، حيث ظهرت بشكل مختلف عن ما ظهرت به في مرحلة طفولتها .

46867797

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة مها عمار، حيث ظهرت بشكل مختلف عن ما ظهرت به في مرحلة طفولتها .



وكان الظهور الأخير لمها عمار منذ ثلاث سنوات حيث حلت ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” وقد ظهرت بملامح مختلفة قليلا إلا أنها ظلت محتفظة ببراءة الطفولة، التي عرفها بها الجمهور.



وكشفت مها خلال الحلقة عن السبب الذي أدى لابتعادها عن التمثيل طوال هذه السنوات، حيث قالت إنها ظلت تعمل في الفن حتى أصبح عمرها 11 عام، إلا أنها لم تتلقى أي عروض فنية بعد ذلك لمدة 4 سنوات، فعادت لحياتها طبيعية بين المدرسة والمذاكرة، إلى أن سافرت مع والدها للعيش في ألمانيا عندما كان عمرها 15 عاما.

وأكدت أنها تفتقد بشدة الحياة في مصر بعد انتقالها للعيش في ألمانيا، حيث أنها تفتفد الحياة المصرية الليلية والجو المعتدل والمحلات التي تظل مفتوحة لساعات متأخرة من الليل.



أضافت أنها تدرس الإخراج حاليا في ألمانيا، وتنتظر الانتهاء من الدراسة للرجوع لمصر واستكمال حياتها الفنية سواء في التمثيل أو في الإخراج.



وكانت مها عمار قد اشتهرت في طفولتها من خلال اشتراكها في عدد من الأعمال الفنية منها: “حرامية في كي جي تو”، و”خالتي فرنسا”، وغيرها



معلومات عن مها عمار:

ولدت مها عمار في 15 مارس عام 1994 ، كان الظهور الأول لها على شاشة السينما عام 2000، من خلال فيلم “ليه خلتني أحبك” بطولة كريم عبدالعزيز، منى زكي وأحمد حلمي.

46867797