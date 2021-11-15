شاهد .. لن تصدق ماهو ؟ سر كبير أخفته الفنانة سماح أنور.. عن والدها وتسبب في وفاته!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهو ؟ سر كبير أخفته الفنانة سماح أنور.. عن والدها وتسبب في وفاته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سماح أنور هي ممثلة ومخرجة مصرية درست اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

اشتهرت بأدوار الحركة في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا).

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مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع).

ابتعدت عن الشاشة لعدة سنوات بسبب حادث سيارة، ثم عادت للأضواء من خلال برنامج (تجربتي) في محطة فضائية عام 2002، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها (أزهار، ونيس وأيامه، نظرية الجوافة).

عرفت النجمة الكبيرة سماح أنور كونها واحدة من أهم الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية في مصر، كما نجحت في تزيين تاريخها في مجال الفن، عن طريق أعمالها الفنية،

التي لاقت نجاحاً كبيرًا وباهراً في كلًا من مجال المسرح والتليفزيون والسينما، لذلك تعرف معنا على السر الذي أخفته عن والدها وتوفى بسببه، بالإضافة إلى الكشف عن هوية والدتها.



الأمر الذي فاجئ العديد من الجماهير، هو أن والدة الفنانة «سماح أنور» هي النجمة الكبيرة «سعاد حسين»، المفاجئ أكثر أن والدها هو الأديب الكبير والمؤلف «أنور عبد الله»، وتقول أنور عن علاقة والديها أنها كانت من أنجح العلاقات العاطفية والإنسانسة، حيث نجح والدها في احتواء والدتها بالرغم من قوة شخصيتها.



وبعد زواج كلًا من الأديب المسرحي الكبير والفنانة «سعاد حسين»، نجحا في تكوين فرقة مسرحية، وقدما الكثير من الفن للجمهور، والذي وصل حصيلته إلى ما يقرب من 35 عمل مسرحي، بالإضافة إلى الأعمال التلفزيونية من أبرزها المسلسل المعروف «يوميات ونيس».

في أواخر حياة والد الفنانة سماح أنور ووأواخر حياة والدتها كانوا يعانون من أمراض كثيرة، فقد أصيبت والدتها سعاد حسين بالعمى في أواخر أيامها وقد زاد تعلق بعضهما البعض لدرجة كبيرة.



بعد أن تدهورت حالة والدة سماح أنور توفيت في المنزل، ولكنها أخفت خبر الوفاة عن والدها خوفا عليه لشدة تعلقه بها، وقامت بإنجاز عملية الغسل والكفن استعدادًا لدفن والدتها وسط حالة من الهدوء رغبة في أن لا يشعر والدها بأي شيء، وعند دفنها شعر بحركة غير عادية في المنزل وعند علمه دخل في غيبوبة وتم نقله للمستشفى وتوفي في أقل من أسبوع.58627234