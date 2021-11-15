شاهد .. مريم أوزيرلي بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي خطفت الانظار بجمالها الساحر.. هل تشبهها؟.. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 11:00 صباحاً | (مايا)

انتشرت صورة للممثلة التركية مريم أوزريلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في مسلسل "حرؤيم السلطانن" الذي يعرض حاليا علىالفضائيات العربية برفقة والدتها بين محبيها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.محبو الممثلة التركية أجمعوا على وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، وأثنوا على جمال السلطانة هيام التي جاءت في قائمة أجمل نساء العالم لهذا العام، مشيرين إلى أنها ورثته عن والدتها الألمانية الجنسية.

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السلطانة هيام مازالت تصور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «حريم السلطان» المعروض على عديد من القنوات التركية حاليا.

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