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شاهد .. لم يتخيل أحد جمالها المبهر .. الأعلامي اللبناني جورج قرداحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الشقراء الفاتنه. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 12:30 مساءً | (مايا)

في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خطفت إيدا قصار زوجة الاعلامي جورج قرداحي الانظار وحديث اللسعوديين.وظهرت إيدا قصار وكانها حورية من الجنة بجمالة الساحر حسب ماعبر بعض السعوديين.

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  ويذكر ان جورج قرداحي قد احدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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