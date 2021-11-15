شاهد .. لم يتخيل أحد جمالها المبهر .. الأعلامي اللبناني جورج قرداحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الشقراء الفاتنه. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض

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انت الان تتابع خبر لم يتخيل أحد جمالها المبهر .. الأعلامي اللبناني جورج قرداحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الشقراء الفاتنه. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 12:30 مساءً | (مايا)
في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خطفت إيدا قصار زوجة الاعلامي جورج قرداحي الانظار وحديث اللسعوديين.وظهرت إيدا قصار وكانها حورية من الجنة بجمالة الساحر حسب ماعبر بعض السعوديين.
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ويذكر ان جورج قرداحي قد احدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.
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