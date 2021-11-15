شاهد .. لم يتخيل أحد جمالها المبهر .. الأعلامي اللبناني جورج قرداحي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الشقراء الفاتنه. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 12:30 مساءً | (مايا)

في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خطفت إيدا قصار زوجة الاعلامي جورج قرداحي الانظار وحديث اللسعوديين.وظهرت إيدا قصار وكانها حورية من الجنة بجمالة الساحر حسب ماعبر بعض السعوديين.

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ويذكر ان جورج قرداحي قد احدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.

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