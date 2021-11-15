شاهد .. ما حصل بين سعاد حسني ونور الشريف في مشهد ساخن جعله يرفض العمل معها بعد هذا الفيلم الممنوع من العرض

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

اعترضت الفنانة سعاد حسني على مشاركة الفنان نور الشريف ووجوده في بطولة فيلم "الكرنك" وطلبت وجود الفنان أحمد زكي لكن موزع الفيلم أصر على الأول.

26219382

ورغم ذلك حصل الفنان نور الشريف على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الكرنك"، قال: "سمعتهم ينادون اسمي لأتسلم جائزة أحسن ممثل عن دوري في فيلم "الكرنك"، وتذكرت بسرعة ذلك اليوم الذي كنت أقف فيه داخل الاستديو أمام سعاد حسني، فقد كان مفروضًا أن أعبر في ذلك المشهد عن أسعد لحظة في حياتي، وعن كل أحاسيس الفرح والسعادة وأنا أضع حول إصبع سعاد حسني دبلة الخطوبة، وأحلام الزواج السعيدة تملأ كياني، كما تذكرت كل مشاهد الفيلم الحزينة والسعيدة وقتها، ونسيت كل آلام وأحزان الرحلة الطويلة، آلام الفقر وعذاب الحرمان وملل الانتظار وإحباط الفشل، نسيت كل ذلك تماما، واستمعت إلى التصفيق الذي يصم الآذان واقتنعت تمامًا بأنه بدون كل هذه المعاناة المؤلمة لا يكون للنجاح قيمة ولا معنى". 26219382