شاهد .. طول عمري حارقلك دمك... هذه الفنانة تكرهها ياسمين عبد العزيز جداً.. أكثر من طليقها الخائن والصدمة في هويتها!

انت الان تتابع خبر طول عمري حارقلك دمك... هذه الفنانة تكرهها ياسمين عبد العزيز جداً.. أكثر من طليقها الخائن والصدمة في هويتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

احتفلت قبل أسابيع الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ 35 بعدما تألقت في العام الماضي بحفل مختلف حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير.

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وأقامت ريهام حجاج العام الماضي حفل عيد ميلاد بروح التسعينيات بداية من الأغاني التي لعبت خلال ليلتها وملابس الضيوف الإكسسوارات.

بدأت ريهام حجاج مشوارها الفني منذ حوالي 10 سنوات بدأت بالمشاركة في فيلم سفاري الذي كان من بطولة مجموعة من الشباب من بينهم رامز أمير وعمر مصطفى متولي وانتقلت ريهام حجاج للعمل في الدراما واشتركت في العديد من المسلسلات منها أزمة سكر.



بدايتها الحقيقية كانت بالمشاركة في مسلسل شربات لوز مع يسرا والفنان الراحل سمير غانم وشاركت أيضا في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب" حتى تحولت مسيرتها تماما بمشاركتها في مسلسل سجن النسا عام 2014 الذي كان شهادة ميلاد للعديد من النجمات.



خلافها مع ياسمين عبد العزيز

بدأت الأزمة مع ظهور الفنانة ريهام حجاج في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة النهار، إذ أكدت أن الانتقادات التي تعرضت لها كانت بسبب ملابسات زواجها، حيث تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد عام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحةً أن خبر الطلاق لم يكن معلنًا من الطرفين، ووقت ارتباطها بزوجها الحالي، حدث سوء تفاهم لدى الجمهور.

وفي إشارة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز "طليقة زوجها"، قالت ريهام الطرف الآخر (ياسمين عبدالعزيز) لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه؛ لأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام،

وأن وقوع الطلاق بين أي زوجين لا يعني وجود طرف سيء بينهما، وأن الله حلل الطلاق كما حلل الزواج، وأن الجمهور لا يحق له إبداء الرأي في أخبار الزواج أو الطلاق؛ لأنه لا يمكن لأي شخص معرفة كواليس تلك الأحداث.



ومن جانبها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".



وعبر حسابها في موقع "إنستجرام" نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة حملت تعليق: "تخيل أنا حارق دمك من غير ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت"، وعلقت: "الصمت مش ضعف، الصمت قوة".



ونشرت ياسمين أيضًا مقطع فيديو يجمعها وزوجها أحمد العوضي عبر حسابها في موقع "إنستجرام" وفي الخلفية أغنية الفنان رامي عياش: "قصة حب"؛ لتقوم بطبع قبلة على خده، وعلقت: "حب عمري"، وعلق هو بوضع مجموعة من القلوب.

ووسط حالة الشد والجذب غير المباشرة، نشرت لمياء حلاوة "شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة" مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة،

الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي، وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانة بيه، وشفت إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام بيتقال على حرابيق،

وكلام ميصحش يتقال". وتابعت: "يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب وبنتهاجم، وبيتقال علينا كلام غلط، وإحنا مبنردش؛ علشان خاطر مصلحة أولادنا، وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا، إن إحنا نخاف على ولادنا، بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام، ده إحنا خلاص خرجناكِ من حياتنا،

وقفلنا صفحتك، ومش بس كده مبنفتكركيش، وعايزينك أنتِ كمان تركزي في صفحتكِ، وتنسينا، وحاولي إن إنتِ تكوني سعيدة؛ لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك؛ لأن غير كده أنا أظن إنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عايزة أقولهولك، وأقوله لمصلحة ولادك".



وجاء الصراع المشتعل بعد مرور عامين على التراشق عبر صفحات التواصل بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز من جانب، والفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في الجانب الآخر، والتي كانت بالتزامن مع عيد الحب.39605416