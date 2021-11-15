اتفرج – فنان كبير… وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان كبير… وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي منذ قليل والد الفنانة يسرا اللوزي وذلك حسب ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب:”وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي، ربنا يرحمه ويغفر له”. ليرحل الفنان القدير والد يسرا اللوزي عن عمر يناهز 63 عاماً.

كما نعى المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، كاتبا على حسابه الرسمي على فيسبوك: “محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل وكان حبيبي علي المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا”.

يذكر أن محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

و اخر أعمال يسرا اللوزي في فيلم “ليلة العيد”، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبري، هنادي مهنى، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان 2021، بمسلسل “بين السما والأرض”.

المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، وشارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

كما يشارك في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد “ماندو” العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.