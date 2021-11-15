شاهد .. بأطلالة صاروخية.. جورجينا رودريغز من تحت كما ولدتها امها تقوم بنشر ملابسها على شرفة البيت .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 03:00 مساءً | (مايا)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ حبيبة لاعب نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وهي تنشر ملابسها على البلكون أو شرفة البيت بملابس جريئة جدا اذ ظهرت وهي ترتدي جاكيت سوداء من الاعلى وسترينغ اسود ايضاً من الاسفل مع حذاء رياضي.

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هذه الصورة ليست جديدة الا انها انتشرت مرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً انها جريئة جداً فاستعراض المؤخرة بهذه الطريقة أثار الجدل وتعرضت للسخرية خصوصا انها ترتدي ملابس شتوية من الاعلى وسروال تحتي من الاسفل.

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