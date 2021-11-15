اتفرج – تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت ابنة الفنانة سهير البابلي عن تطورات حالتها الصحية و ذلك بعد منع الزيارة عنها خلال الفترة التي تمكث فيها داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

يأتي قرار الأطباء بمنع الزيارة عنهت خوفاً على والدتها من الإرهاق والتعب من كثرة الزيارات.

واكد زوج ابنة سهير البابلي أنها بدأت في الحركة مشيداً بإرادتها في مواجهة أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخراً.

وأضاف “هي إنسانة صاحبة إرادة، وشعرت بارتياح شديد بعد سماع مديح النبي، وبدأت تتحرك بحالة من التفاعل وكأن عيونها تحدثنا وتطمئننا عليها، والممرضات والأطباء تعجبوا من استجابة الجسم للرقية، وهي تحب اسم الودود، وكانت دائما تردده”.

وأوضح أنها غير مصابة بكورونا موضحاً طبيعة ازمتها الصحية، قائلاً: “هي لم تصب بكورونا، ولكن حدث لها بعض الاضطرابات بالسكر، وجرى نقلها للمستشفى، ونرجو من الله أن تتحسن حالتها”.

وفي وقت سابق زارتها الفنانة إسعاد يونس والفنانة حلا شيحة والمخرج عمر زهران وعدد كبير من الفنانين.

كما نفى الدكتور رضا طعيمية زوج ابنة سهير البابلي ما يترد عن وفاتها إكلينيكياً مؤكداً أن حالتها الصحية حرجة، وتابع: “كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، ونرجو من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره، أما عن حالتها الصحية للأسف ما زالت حالة الفنانة الكبيرة حرجة للغاية ولم تشهد أي تحسنا خلال الساعات الأخيرة؛ إذ دخلت في غيبوبة مرة ثانية”.

و أشار : “سهير البابلي تمكث داخل غرفة العناية المركزة، والأمل لدينا لم ينقطع لحظة وندعوا الله أن يأخذ بيدها، وتخرج من هذه الأزمة على خير، ونطلب من الجميع الدعاء لها على أمل أن يكون ذلك سببا في تجاوزها أزمتها هذه”.

وحول أسباب أزمتها الصحية كشف، أن سهير البابلي تعرضت لاضطراب في معدلات السكر، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة سكر.