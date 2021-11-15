شاهد .. الراقصة صافيناز ..تنزع ثوب الخجل وتثير ضجة واسعة بوقاحةً ظهرت بملابس صارخة وتوضح مفاتنها بوضوح !

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز ..تنزع ثوب الخجل وتثير ضجة واسعة بوقاحةً ظهرت بملابس صارخة وتوضح مفاتنها بوضوح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد الراقصة الارمنية، صافيناز بتهمة التحريض على الفسق عقب ظهورها في فيديو، خلال إحدى حفلاتها باحد شواطئ الساحل الشمالي، ترقص مع فتاة شبه عارية وبملابس فاضحة.

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إدارة أعمال الراقصة الشهيرة بملابسها الفاضحة، نشرت بيانا منذ لحظات، للتوضيح، جاء فيه (بيان هام من اداره اعمال الفنانه صافيناز دائمًا تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي ولم تحرض يوما على أي شي ودائما ترتدي بدله الرقص بقوانين الرقص الشرقي مرتدية (شورت) كما موضح بالصور وما حدث في الفيديو الشهير فى الحفله الاخيره في الساحل الشمالي ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر مايوه)



وتابع البيان: (لكن احد رواد الشاطئ هو من فعل ذلك وليس للفنانه الحق ان تمنعها من ذلك , وتاكد الفنانه صوفينار انها تحترم القانون المصري والعادات والتقاليد المصرية)98377096