اتفرج – محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة التحرش

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة التحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الفنان المصري شادي خلف ليوم 19 ديسمبر لسماع أقوال الشهود.

و ذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة أثناء تواجدهن في ورشة للتدريب على التمثيل في أحد الاستديوهات المملوكة له.

بينما نفى الفنان شادي خلف التهم الموجهة له مؤكداً أنه لم يلمس عورة أي واحدة منهن.

وقال شادي إنه يمتلك استديو لتعليم التمثيل والإخراج والفنون المتعلقة بالسينما، مشيراً إلى أن الاستديو مملوكاً له ووالدته أميرة حسن

وأشار إلى أن الاستديو به الكثير من الأقسام لكنه كان يشرف على قسم التمثيل بنفسه مؤكداً أن الورش كانت تقام داخل الاستديو ويكون فيها عدد من المتدربين والذين لا يقل عددهم عن 20.

وأكد أن الورش تتم بشكل جماعي ولا يتم تدريب أحد بشكل فردي، موضحاً أنه لم يقم بهتك عرض أوالتحرشبأي من المتدربات.

يذكر انه بدأت أزمة الفنان شادى خلف بعد أن قامت مجموعة من الفتيات بالظهور على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بحساباتهم الشخصية، حيث عرضت كلًا منهم قصتها مع التحرش والتعدي عليها من قبل الممثل الشاب شادي خلف، وذلك أثناء تلقيهم تدريب على التمثيل في أحد الورش التي كان يقوم بها، وعلى أثر هذا تم توجيه التهم إلى شادي أمس وإحالته إلى المحكمة على خلفية هذه الاتهامات.

حيث قررت جهات التحقيق، إحالة الفنان شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، وذلك من أجل التحقيق معه في التهم الموجه إليه والتي هي اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات، أثناء أحد ورش التمثيل التي كان يقوم بها بالقاهرة.

وجاء هذا القرار بناء على تحريات النيابة العامة مع كافة الجهات والتحقيق من التهم المنسوبة إليه، وأثناء التحقيق مع شادي أكد على أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة وأنها عبارة عن حملة ممنهجة ضده .

و شادي خلف هو ممثل شاب قدم العديد من الأعمال السينمائية، ويعمل أيضاً مدرب تمثيل بـ أستوديو ذات، فهو من مواليد 13 أكتوبر عام 1977 بمحافظة القاهرة، وهو خريج كلية التجارة ولكنه التحق بدروس السينما في مدرسة لندن للفيلم.