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شاهد .. كما ولدتها امها.. رولا يموت تتخطى الحدود بإطلالة نووية خادشة فجرت المواقع بجلوسها على كرسي بوضعيه مثيرة!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت رولا يموت وهي تجلس على كرسي وهي عارية تماما، في خطوة منها لإثارة الجدل حولها.

 95404034

 

وتلقت يموت عدد كبير من الانتقادات من قبل المتابعين الذين وصفوها بأبشع العبارات.

 

 

الجدير ذكره ان رولا يموت كانت قد كشفت مؤخرا عن انها ستجري عملية جراحية عاجلة، من دون ان تفصح عن تفاصيل أخرى.

 

 

وقالت رولا: “ان تعذّر عليّي الرد، فذلك بسبب ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة، ادعوا لي بالصحة والسلامة”.95404034

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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