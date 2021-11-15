شاهد .. كما ولدتها امها.. رولا يموت تتخطى الحدود بإطلالة نووية خادشة فجرت المواقع بجلوسها على كرسي بوضعيه مثيرة!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها.. رولا يموت تتخطى الحدود بإطلالة نووية خادشة فجرت المواقع بجلوسها على كرسي بوضعيه مثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت رولا يموت وهي تجلس على كرسي وهي عارية تماما، في خطوة منها لإثارة الجدل حولها.

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وتلقت يموت عدد كبير من الانتقادات من قبل المتابعين الذين وصفوها بأبشع العبارات.

الجدير ذكره ان رولا يموت كانت قد كشفت مؤخرا عن انها ستجري عملية جراحية عاجلة، من دون ان تفصح عن تفاصيل أخرى.

وقالت رولا: “ان تعذّر عليّي الرد، فذلك بسبب ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة، ادعوا لي بالصحة والسلامة”.95404034