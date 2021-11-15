شاهد .. ظهور مفزع لــ بطلة مسلسل الحاج متولي أمينة .. لن تصدق كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة!

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لــ بطلة مسلسل الحاج متولي أمينة .. لن تصدق كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للممثلة المصرية ماجدة زكي بعد غياب طويل عن الشاشه.

ظهرت فيها بوزن زائد ووجه ممتلئا أكثر لم تكن رشيقة بشبابها، وبدت وكأنها لم تجر أي جراحة تجميلية لأن ملامحها بقيت على حالها.59652925

أصبحت الآن تبلغ سن الثامنة والخمسين أي اقتربت من الستين، ونستغرب غيابها عن الساحة الدرامية في مصر، لأنها من أهم الممثلات غير تعلق المشاهدين في مصر بها.

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