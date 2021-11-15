شاهد .. فضيحة مدوية : تفاصيل جديدة بشأن الفيديو الخادش المسرب للعلاقة الحميمة بين كارينا كابور وشاهيد كابور.. لحظات مثيرة صادمة!!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية : تفاصيل جديدة بشأن الفيديو الخادش المسرب للعلاقة الحميمة بين كارينا كابور وشاهيد كابور.. لحظات مثيرة صادمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة كبيرة اليوم بطلاها هذه المرة الممثلة الهندية كارينا كابور وشاهيد كابور، زميلها في التمثيل أيضًا، حيث نشر فيديو إباحي لهما.

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في التفاصيل، عادت قصة الفيلم الاباحي الذي سرب لنجمة بوليوود ​كارينا كابور​ وخطيبها السابق الممثل ​شاهيد كابور​ الى الواجهة من جديد بعد ان اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقتطفات منه لابتزاز النجمة التي تتمتع بحياة هنيئة مع زوجها الحالي الممثل ​سيف علي خان​.

هذا الفيديو عندما سرب قبل فترة وضح الطرفين انه مركب وليس حقيقي لكن في الواقع اتضح انه قريب جدا من الواقع والحقيقه.



كارينا أحبت شاهيد حباً عميقاً حتى انها هي من طلب يده للزواج وليس هو كما انها اصبحت نباتية بسببه وفعلت المستحيل لكي لا ينفصلا الا ان هذه العلاقة لم تدم.



سيف علي خان زوج كارينا الحالي وقف الى جانبها بعد انفصالها عن شاهيد الذي تزوج بسرعة بعد تركه النجمة الشهيرة وعندما سئل عن امكانية تمثيله مرة جديدة مع خطيبته السابقة رد: ان طلب مني المخرج ان أمثل مع بقرة سأفعل ذلك.



من جهةٍ أخرى، تتمتع النجمة الهندية كارينا كابور بشعبية كبيرة في الهند هي وزوجها النجم سيف علي خان لكن ثروة الثنائي التي جنياها عبر السنين لا تصدق.

فقد تجاوزت ثروة كارينا كابور وزوجها الـ 2 مليار دولار حيث هي ثروتها لوحدها تقارب الـ 15 مليون دولار بينما هو ثروته لوحده 2 مليار أي أن ثروتهما مجتمعة تصل إلى حدود 2 مليار و12 مليون دولار.



وكانت قد صدمت النجمة الهندية كارينا كابور الجميع بظهورها بوزن زائد في أحدث إطلالة لها حيث قدّمت إعلاناً لإحدى الشركات بعد مرور فترة على ولادتها، ونشرت مقطع فيديو منه عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام وتفاجأ الجمهور بذلك لكنه أمر طبيعي فهي تحتاج لبعض الوقت كي تخسر الوزن الذي اكتسبته من الحمل

ويقوم سيف علي خان بخطوة لافتة مع ابنهما حيث قامت بنشر صور من اللحظات التي يعيشونها كعائلة.66934710