شاهد .. اعترافات جريئة نارية |رهف القنون| تكشف عن تصوير نفسها أثناء ممارسة الحميمة وهذا الشي بيسعدها.. وتقدم معلومات صادمة حول تهكير هاتفها ونشر مقاطعها الخادشة !!

انت الان تتابع خبر اعترافات جريئة نارية |رهف القنون| تكشف عن تصوير نفسها أثناء ممارسة الحميمة وهذا الشي بيسعدها.. وتقدم معلومات صادمة حول تهكير هاتفها ونشر مقاطعها الخادشة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/15 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اعترفت الفتاة السعودية الهاربة رهف القانون بأنها كانت تمارس الجنس بالسعودية أكثر من ممارستها في كندا ، جاء ذلك في بث مباشر قامت به على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،

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ردت من خلاله على تساؤلات المتابعين لها . وكانت الاسئلة الموجهة لها ولزميلتها "نورا" التي ساعدتها على الفرار من بلادها ، على ما يبدو تحمل سبابا وشتائم ، إلا أن رهف وزميلتها ردتا بضحكات وقهقهات عالية ، مبدية إستغرابها من هذه الشتائم ، وفي الفيديو الذي بثته بشكل مباشر عبر حسابها الشخصي

، قالت رهف القانون ، انها لم تعش بحرية كما يجب في بلدها ، والبيوت اسرار ، ولم تكن تعيش حياة سعيدة مع اسرتها ، مضيفة بالقول انها كانت تمارس الجنس في السعودية بسهولة أكثر من كندا ، لان الناس في كندا مشغولين في أعمالهم ولا يهتمون للجنس ، بحسب حديثها ، وقالت أن ممارستها للجنس يأتي من باب الغريزة

وليس للإحتراف أو الانحراف ، وذلك في ردها على شخص ابد إستعداده لشراء كافة افلامها الجنسية إن كانت تصور ممارستها للجنس في كندا او السعودية ، كما أنها صدمت متابعيها على تويتر ، بإعتراف لها أنها تمتلك أشرطة ومقاطع جنسية لها ، كما أقرت بتهكير جوالها من قبل شخص مجهول وحصوله على هذه المقاطع الجنسية 23169354